竹北活動中心改建工程連出包 延至明年7月動工

竹北市民代表楊瑞蘭關心民眾活動中心就地改建為綜合大樓新建工程進度，並要求加強監督責任；市公所表示，未來工程招標將採評選及格最低標，爭取在明年7月動工。（記者廖雪茹攝）

2017-10-20 08:48

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市民眾活動中心就地改建為綜合大樓新建工程，原訂年底動工卻延宕，引發代表會關切，要求加強監督責任，以及降低風險；市公所表示，未來工程招標將採評選及格最低標，以確保施工品質，並爭取在明年7月動工。

竹北市代表會昨天召開定期大會，市代楊瑞蘭質詢時表示，此新建工程去年編列1億元預算，今年也將編列9800餘萬元，為竹北市重大工程，卻出現工程進度延宕，而須提趕工計畫說明，甚至承攬的建築師事務所傳出有財務問題，讓她憂心能否如期履約，以及公所如何降低後續工程發包的風險？

公所主任秘書張錦河表示，法務部執行處來文，該事務所確與人有財務糾紛，但公所委託案屬於勞務委託的技術服務，不影響履約。

工務課課長王志文說，此案在去年8月底委託規劃設計，經鑽探、測量、設計審查等前置作業，以及與各使用單位協調等，昨將基本設計書圖送縣府都市設計審議，希望儘快通過審議取得建照，經細部設計、上網招標作業，爭取明年7月動工，工期為450個日曆天。

市長何淦銘會後表示，為避免劣質廠商低價搶標卻延誤工程，或發生工程糾紛，未來公所的重要工程都將採限制性招標，即先評選營造商的資格及規格，再辦理價格決標。

工務課表示，毗鄰連通市公所的民眾活動中心，為2層樓磚造建築，但已逾使用年限，結構老舊、耐震能力不良，加上現有公所辦公廳舍空間不敷使用，因此提案就地拆除重建多用途的綜合大樓。

經初步規劃，將新建地上7樓、地下1樓的大樓，除1、2樓配置作圖書館使用，3、4樓代表會，5樓市公所，6樓新社及竹義里民活動中心，7樓民眾活動中心。