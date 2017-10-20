最近幾天總是「下班就降雨」 氣象專家解析原因

氣象專家吳德榮表示，過去3天，北部白天降雨比較減少，但每到下班時刻起，降雨就比較明顯，感覺上老是在下「下班雨」。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-20 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（20日）持續受到東北風影響，在迎風面的東北部及北部地區仍有局部短暫雨，迎風面水氣仍多，北部降雨較為持續。氣象專家吳德榮表示，過去3天，北部白天降雨比較減少，但每到下班時刻起，降雨就比較明顯，感覺上老是在下「下班雨」。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」上寫道，主要原因是這3天的東北風，在海面上形成穩定的低層雲，由於水滴太小、或雲層太低，雷達偵測在海上無回波；但受地形抬升，在北部陸地的層狀雲則有弱回波顯示，也帶來降雨。尤其傍晚雲頂因長波輻射而降溫，更使層狀雲趨於不穩定，回波略增，降雨就比白天明顯，所以感覺一直在下「下班雨」。

吳德榮指出，今、明（20、21日）兩天東北風影響，北海岸、北部山區及東北部有明顯降雨，桃園以北平地有局部短暫雨，新竹偶爾受影響，也有零星短暫雨的機率；週日起至下週四（22至26日）仍受東北風影響，但水氣略減少，北海岸、北部山區及東北部有局部雨，北部平地僅鄰近山區有飄小雨的機率，天氣好轉。未來一週苗栗以南則都是啨朗穩定的天氣。

溫度方面，吳德榮預估，今、明（20、21日）兩天北台灣氣溫仍緩慢下降，天氣微涼，明晨最低溫將降至20、21度左右；預計週日（22日）起至下週四（26日）最低氣溫將在19、20度左右，白天氣溫則略回升。中、南部未來一週都是晴朗穩定，白天陽光下微熱、早晚舒適的天氣，22日至26日清晨，低溫也將降至20至23度左右。