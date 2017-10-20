4縣市大雨特報！北部氣溫溜滑梯 週日下探19度

今天持續受到東北風的影響，北部及東北部迎風面的地區水氣多。（記者劉信德攝）

2017-10-20 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天持續受到東北風影響，北部及東北部迎風面的地區水氣多，尤其是大台北山區及基隆北海岸；其他地區則晴時多雲，部分地區會飄雨，氣象局在今天清晨5時20分發布新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣大雨特報。氣象局提醒，未來一週氣溫將逐漸下滑，尤其是週日後，東北風喚來更強的冷空氣，中部以北及東北部低溫將下探19度左右。

氣象局表示，受到東北風影響，北部及東北部雲量偏多易有短暫降雨，大台北山區及基隆北海岸雨勢大、雨時長，累積雨量有機會來到大雨的等級；花東地區雲量稍多偶見陽光，但少部分區域可能會飄雨；中南部相對穩定，大多都是多雲到晴，只有午後山區有零星短暫雷陣雨。

溫度方面，北部地區白天舒適高溫約24至26度，中南部及花東中午前後稍微悶熱約28至30度，不過早晚溫差大，各地低溫約在22至24度。

中颱蘭恩目前在菲律賓東方海面上，今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方約1060公里的海面上，以每小時15公里速度，向北進行，未來將以偏北的方向朝日本南方海面移動。颱風中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風半徑200公里，十級風半徑60公里。氣象局預估，蘭恩週末將來到琉球群島海域，強度方面則會繼續增強，有機會達到強烈颱風的等級。

今天高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧（午後時段）。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 24 21 ~ 26 25 ~ 33 22 ~ 25

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

氣象局在今天清晨5時20分發布新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣大雨特報。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線概況。（圖取自氣象局）