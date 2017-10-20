10/20 各報重點新聞一覽

2017-10-20 06:11

自由時報

孫立人遭誣陷 檢舉人62年後曝光

一九五五年間，抗日名將孫立人因部屬少校郭廷亮被控涉兵變案遭羅織罪名長年軟禁，當局當時如何認定郭恐造反，六十二年後，部分秘辛在新北地院一份判決書中意外揭露！當年檢舉兵變者的後代，為了十六坪房屋的產權與國防部軍備局對簿公堂，法官綜合事證研判認定，當年總政戰部曾核撥獎金予檢舉人，亦不能舉證證明土地為軍方所有，判決軍備局敗訴。本件判決也意外讓孫案檢舉人的身分曝光。

詳見孫立人遭誣陷 檢舉人62年後曝光。

減稅 救觀光！

中客不來、日韓觀光客下滑，加上近年地方政府陸續調漲地價稅、房屋稅，觀光旅館業者雪上加霜，還傳出八十八家旅館求售。交通部昨公告實施減免遊樂業及旅館業房屋稅、地價稅，第一次五年，最長減免十年，評鑑優等以上的觀光遊樂業，或星級的觀光旅館業或旅館業適用，減免幅度由地方政府決定，該標準即起生效，估至少有五百家業者受惠。

詳見減稅 救觀光！。

擋女搭電梯63秒 罰3萬

高雄市藍姓男子與陳姓女鄰居不睦，見陳女返家欲搭電梯上樓，在大樓電梯口以手腳阻擋電梯門六十三秒，不讓陳女進電梯，雖未碰觸到陳女，但法官認定藍某的阻擋動作犯強制罪，判處拘役三十日、得易科罰金三萬元定讞，等於擋人一秒鐘就要付出近五百元的代價。

詳見擋女搭電梯63秒 罰3萬。

蘋果日報

右膝髕腱斷裂 整季報銷 林書豪哭喊「我完了」

NBA新球季前天開戰，籃網昨迎接例行賽首戰作客印地安那溜馬主場，台裔球星林書豪先發上陣，卻在終場前4分53秒上籃扭傷右膝退場，受傷之際，林書豪情緒崩潰，連5次哭喊：「我完了（I’m done）！」讓豪迷為之心碎，終場籃網也以131比140吞敗。事發後近24小時，台灣時間昨深夜23時（美國紐約時間19日上午11時），籃網在官網宣布確定結果：「林書豪右膝髕腱斷裂，本季提前結束。」

網友提議 台時區與日一致

有民眾在國發會「公共政策網路參與平台」提議，台灣時區應由目前GMT+8（格林維治標準時間加8小時）提前至GMT+9，與日韓同，即把現在國家標準時間提早1小時，脫離中國大陸標準時區。經2天連署，已逾6000民眾附議，政府主管機關最晚要在12月19日前回應。國發會官員說，主責單位還在協調中，一周內決定。網友則說以後到日韓旅遊就不用換算時間了。

聯合報

交通部拍板！觀光悽慘 政府減稅搶救

這兩年觀光產業景況大不如前，去年起來台陸客驟降，加上地方政府陸續調漲地價稅、房屋稅，近來傳出已有八十八家旅館求售。為了搶救觀光業，交通部昨天宣布，減免遊樂業及旅館業房屋稅、地價稅，評鑑優等以上的觀光遊樂業，或評鑑星級的觀光旅館業或旅館業適用，估計至少五百家業者受惠。

西班牙宣布10月21日 中止加泰隆尼亞自治權

西班牙政府十九日宣布將於廿一日啟動施行憲法第一百五十五條的程序，中止加泰隆尼亞自治權。加泰隆尼亞自治政府主席普伊格蒙特表示，一旦中央接管，就會啟動正式宣布獨立的程序。

中國時報

國防部的機密 讓銀行團栽了

承攬海軍獵雷艦案的慶富造船公司爆出財務危機，國防部採購室主任黃希儒昨說，包括重大延誤履約期限、查驗測試不合格、涉及變造違法、談判輸出許可窒礙難行、慶富聲請破產等，若達成部分條件，就是與慶富解約時機。

近8成肝癌 與馬兜鈴酸有關

比吸菸、紫外線更具致癌性的馬兜鈴酸，曾遭證實會傷腎、增泌尿道癌風險，現更確定和每年奪去8000多條人命的肝癌有關！長庚最新研究發現，我國高達78％肝癌患者帶有「馬兜鈴酸特有的基因突變」，顯示罹患肝癌的主因，不再只是慢性肝炎、肝硬化造成，而和民眾接觸到含馬兜鈴酸的草藥有極大關連。