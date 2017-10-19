日月潭迎花火節 九蛙洗澎澎

2017-10-19 22:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕近期日月潭水位續降，潭區九蛙疊像早已浮出水面，日月潭風景區管理處（簡稱日管處）為迎接花火音樂嘉年華，特別派人為九蛙洗澎澎，盼為近期火紅的景點增色，重現九蛙閃亮光澤。

日管處表示，大竹湖水域的九蛙疊像，因日月潭上游的武界水庫原水濁度上升，加上入秋少有雨水，潭區水位降至745至744公尺，許多遊客來到日月潭，都會慕名前往欣賞九蛙。

惟九蛙長期隱沒水面下，近來浮出後身體卻都被淤泥附著，為在花火音樂嘉年華期間，能讓遊客欣賞到乾淨的九蛙，特別派人清洗銅像，重現九蛙閃亮光澤與風采。