退伍軍官求職遭「仇軍」主管嗆聲？ 王品：了解中

2017-10-20 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕網傳有退伍職業軍人到王品集團所屬的西堤餐廳求職，但竟遭應徵的副店長以「我最痛恨志願役」、「你們軍人最不懂放下身段」等理由拒絕，該起傳聞引發外界關注，甚至群起痛批店家「仇軍」。王品對此稱，正深入了解，並成立專案小組處理中。

有民眾在「爆料公社」貼文，指自己著丈夫畢業於陸軍官校，在軍中曾任連長，但日前到王品集團所屬的西堤鳳山家樂福店應徵大廳見習襄理時，卻遭副店長嗆「我最痛恨的就是你們志願役。志願役平常又沒什麼事又只會凹義務役，錢領這麼多，憑什麼我們老百姓還要繳稅養這些志願役？我最痛恨的就是這點」。

貼文還指稱，雖然丈夫向副店長央求表示願意從頭學起，但副店長仍持續酸「你之前是連長耶，這種卑微的工作你做得起嗎？你們軍人最不懂放下身段，就算你來應徵工讀生，我坦白說我們公司也不會用你」。

文章PO出後引發許多網友關注，甚至被轉載至退伍軍人社團中引起迴響，部分網友還怒嗆要發起拒吃，據傳事後當事人還曾到店家試圖找副店長對質，但店內工作人員聲稱店長與副店長不在，並不清楚此事。

《聯合報》報導，針對此事西堤鳳山家樂福店也做了同樣的回應，並表示將再安排專人說明。另有網友透過西堤顧客服務網頁留言反映此事，西堤則回應，對於此事造成社會大眾紛擾深感遺憾，目前已成立專案小組，正對此事深入了解中，並將與這名求職者取得聯繫。