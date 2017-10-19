中央、地方聯手搶救 香蕉批發價今回穩15.7元

鳳山警分局新甲所員警稱讚高雄香蕉好吃，號召大家一起搶救蕉農。（記者陳文嬋攝）

2017-10-19 22:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年全國香蕉產量過多，造成市場平均批發價下跌至每公斤9.7元，中央與地方政府聯手搶救蕉農，帶動全國蕉價今回穩15.7元，值得一提的是，高市香蕉面積逆勢減少3成，市府多元行銷516噸，穩定高雄香蕉市場，每公斤達19.3至20元。

根據農委會統計，今年全國香蕉種植面積比去年增加3成，加上沒有災情，造成香蕉產量過剩，價格一度下跌到每公斤9.7元，高雄市府在市長陳菊帶頭下，自7月起發動多元管道行銷香蕉，發動各單位、農會等公民營單位，以每公斤23元優於市價，團購數量達71.7噸，尤以市警局認購8.2噸是公家機關最多，且收貨後持續回流訂購。

農業局更號召高雄型農郭泰呈、蘇昆宏，以優於市價1成5至3成，收購香蕉外銷及加工，連40家綠色友善餐廳也加入採購行列，從生產端到服務業，六級產業一條龍，中鋼、中油、楠梓加工區及高雄軟體園區等則採購香蕉供員工食用，總動員力挺蕉農。

值得一提的是，全國香蕉種植面積逐年增加，農業局評估香蕉種植技術門檻低，提前輔導農民轉作高經濟作物，如橙蜜香番茄、敏豆、黃檸檬等，減少高市香蕉面積達3成，產量是全國第4名，降低產銷失衡的衝擊。

農業局副局長王正一表示，農業局多元行銷香蕉，減緩產銷失衡影響程度，中央與地方聯手力挺蕉農，帶動全國蕉價今回穩至15.7元，高雄平均批發蕉價19.3至20元，比全國平均批發蕉價更高，香蕉產銷情形漸趨穩定。