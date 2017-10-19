亞洲盃時尚造型創意競賽 千人桃園同場爭艷

亞洲盃時尚造型創意競賽豪華登場，千人桃園同場爭艷。（記者李容萍攝）

2017-10-19 22:05

〔記者李容萍／桃園報導〕「亞洲盃時尚造型創意競賽」今天在萬能科技大學登場，共有24所大專校院、高中職，與來自日本、韓國、馬來西亞等選手共1029人同場競技，藉由交流切磋技術，現場比美、比創意、也比技術，各項成績於傍晚出爐，結果，地主校萬能科大在時尚創意整體造型、時尚創意彩妝造型、時尚新娘造型等團體組都獲得冠軍，是最大贏家。

其中，時尚彩妝組有40位選手參賽，獲獎者可以獲得企業贊助專業培訓課程，取得職能專業證照，由企業直接吸收成為正式員工，對未來就業有很大幫助。

萬能科大補助花蓮玉里高中、上騰工商共25位時尚科學生來桃園的部分車資並安排住校一晚，希望能讓偏鄉學生也有參與國際舞台的機會，讓她們對技職教育更有信心。

萬能科大化妝品系老師林明惠表示，此次競賽以時尚造型的元素要求，打造當代創新發展，呈現古往今來的脈絡與嶄新風貌，由於台灣在國際的美容美髮造型比賽中屢有亮麗成績，歷屆亞洲盃時尚造型創意競賽，也吸引各國選手來台灣取經。