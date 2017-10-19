東北風影響 大台北山區、基隆北海岸晚間大雨特報！

氣象局在今晚9點05分針對大台北山區和基隆北海岸發布大雨特報。（圖擷自中央氣象局）

2017-10-19 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風影響，氣象局在今晚9點05分針對大台北山區和基隆北海岸發布大雨特報。

中央氣象局表示，受到東北風影響，今天晚上到明（20）天，大台北山區和基隆北海岸有局部大雨發生的可能。提醒注意短時強降雨、防範雷擊及強陣風。

另外，晚間9點氣象局也發布陸上強風特報，台灣各地及外島沿海、空曠地區和臨近海域，容易有9至11級強陣風，海邊活動須留意安全。