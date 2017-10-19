睡帳篷、扣伙食…出國打工換宿 女大生慘變奴工！

原PO說，女主人起初都會把待遇、工時工資說得相當好聽，但實際情況根本不是這樣。（圖擷取自dcard）

2017-10-19 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕不少學生喜歡在長假出國打工換宿，不但節省旅費，還能體驗異國生活，不少人樂在其中。然而再決定這些行程時，務必查證清楚再決定，免得讓自己付出勞力累翻，還什麼都沒玩到。日前就有一名女大生出來分享自己的慘痛切身經歷，呼籲網友別再被騙！

這名女大生在大學生社群平台《Dcard》上PO文說，自己暑假經親友介紹，到加拿大某農場打工換宿，原PO本來就對異國生活有興趣，加上經營農場主人是台灣人，行前也說工作時間彈性、吃住優渥，讓原PO十分期待，但一切到了加拿大後，她想法完全改觀……。

文中指出，一切不像都農場女主人說的如此美好，當初說好的優良住宿環境，沒想到竟是睡在工廠帳篷，晚上連燈都不給開；每天強制7點上工，每天早餐「限兩片土司，一個禮拜限兩顆雞蛋，一個禮拜限一根香蕉」，根本吃不飽，但誰也沒多說什麼。最後女主人竟然抱怨起他們開銷太大，決定不再提供香蕉，不只早餐，根本是三餐都如此，讓原PO覺得有夠扯。

除此之外，原PO指控，他們的休假天數少之又少，女主人還要求排假要排在降雨機率非常大的那天，說好的放假也都是唬弄這群學生。原PO說，一直到8月結束，大家根本什麼也沒玩到就回台灣了。過程中當然有人想直接離開，卻被威脅說會罰錢，強迫學生留下。

這篇貼文也釣出不少相同經驗的受害者。不少網友說，這農場主人有夠惡劣，擺明利用這些學生人生地不熟，走不開腳。也有人直呼要檢舉這樣的業者，不要再有受害者。

原文請見：

謊言農場 千萬不要來這裡打工換宿！

原po就住在簡陋的帳篷內，女主人後來竟抱怨起他們開銷太大，連一週一根的香蕉也不給了。（圖擷取自Dcard）

原po就住在簡陋的帳篷內，吃住不如想像中的好。（圖擷取自Dcard）