脫離「人牛共飲」苦日子 住戶歡喜用水乾杯

王福順夫婦因為當地水源匱乏，近年與水牛一起飲用泥巴池水。（記者蔡宗憲攝）

2017-10-19 21:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春籠仔埔地區一對王福順夫婦，因為當地近年水源匱乏，近年與水牛一起飲用泥巴池水，今年8月間經《自由時報》披露，包括墾管處、自來水公司、立委趙天麟及恆春當地民代協助下，最近終於從附近拉設自來水管線，王老先生開心與到場關心民代「以自來水乾杯」，慶祝脫離「人牛共飲」的苦日子。

看到當地民代盧榮士等人前往關心，王福順興奮帶著大家參觀拉設的自來水管線及室內用水，驕傲端開水出來邀請「乾杯」，不再羞赧沒水能招呼客人，逗得到場關心的恆春鎮代盧榮士等人哈哈大笑，也要王老先生別再取水牛泥池內的水使用，安心使用衛生安全的自來水。

王福順表示，早年靠著地下水源度日，近年地下水位下降，住戶陸續遷離，去年初尚能勉強半地下水、半泥水使用，慢慢就完全沒有地下水源，2百公尺外雖有墾丁社頂公園公廁管線，但擔心違法不敢私接，卻也負擔不起自己拉設要價百萬的自來水管線，今年幾乎只靠水牛池的泥水沉澱使用。

盧榮士表示，公廁水源是墾管處花錢設置，王福順夫婦無法拉設管線，經過墾丁耆老蔡正榮、立委趙天麟、縣議員李志偉、張榮志及墾管處長劉培東與自來水公司研究，自來水公司發文認為該處拉設管線有困難，協調墾管處主動協助，終於讓王老先生夫婦能接上墾管處自來水管，每月仍裝設自來水的水錶繳費，上個月終於脫離無水可用的原始生活。

多次代寫陳情書的蔡正榮說，竟有人使用水牛的浴池水飲用，只因公廁水源是墾管處花錢設置，曾在該處服務過的王福順不敢違法使用，幸好墾管處及自來水公司等單位願為居民著想，解決這件現代罕見的「人牛共飲」奇聞。