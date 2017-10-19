彰化站前最大廢墟整修招商 力拚浴火重生重振商機

彰化市喬友大廈B1美食街荒廢多年，市長邱建富（右）勘查時感觸良多。（記者湯世名攝）

2017-10-19 23:01

〔記者湯世名／彰化報導〕浴火重生！彰化市重要地標喬友大廈，因管理不善與遭祝融，形同超大廢墟，在死寂十多年後，大廈所有權人組管委會展開重修活化自救，不僅地下1樓美食街已展開招商，5樓、7至9樓更都已陸續完成整修，規劃為主題與景觀旅館，展現強大決心，期能從昔日廢墟翻身成金雞母，更為老化的彰化火車站商圈，注入新的活力與希望。

矗立在彰化火車站前的喬友大廈在82年開幕，這棟地下3樓、地上15樓的建物，包括有百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮、旅館等，繁榮至極，一度是除了八卦山大佛之外，彰化市最熱鬧的地標，不料，由於管理問題與遭受祝融，業者陸續撤出，喬友大廈不再耀眼，最後僅剩1樓還在營業，被譏為廢墟，堪稱是所有彰化市民心中的痛。

彰化縣民蔡進峰3年前經過喬友大廈，看到大廈荒廢多年，覺得相當可惜，決定買下大廈7至9樓，經他邀集，民眾洪詩蘋也買下大廈5樓，並組成有10多名成員的管委會，由他與洪分別擔任正、副主委，今年管委會在大樓外掛起「租、售」布條，水電開始運作，經台中市結構工程技師公會針對結構梁柱檢測也確認無安全疑慮，相關樓層開始整修，齊心合力展開活化。

蔡進峰指出，他把7至9樓規劃成景觀旅館、坐月子中心等用途，市區扇形車庫、大佛映入眼簾，絕對有賣點；洪詩蘋則把5樓規劃為主題旅館，希望能重新注入活力。相關樓層也已開始規劃，管委會對重振喬友大廈昔日名聲與繁華充滿信心。

今天前往喬友大廈各樓層勘查的彰化市長邱建富，對於管委會的用心表示肯定，他並期望大廈地下1樓美食街未來能進駐各種特色小吃，相關樓層也都能活化成功，對於整棟大樓浴火重生相當樂觀，相信不僅能從昔日廢墟翻身成金雞母，更能帶動彰化火車站商圈及整個市區的繁榮。

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