明日天氣兩樣情！北台灣有雨偏涼 中南部晴朗高溫

明天因東北風影響，北部及東部地區容易下雨，中南部地區則為多雲到晴的天氣。（記者劉信德攝）

2017-10-19 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕明（20）天持續受東北風影響，北部及東部地區容易下雨，天氣偏涼，高溫降至24、25度，至於中南部相對晴朗穩定，高溫仍可達30度。另外，中度颱風蘭恩目前朝日本南方海面移動，預計週末將到琉球群島海域，民眾計畫前往琉球、日本須留意。

據中央氣象局預報，由於東北風的持續影響，北部及東北部雲量偏多，易有短暫的降雨，尤其大台北山區及基隆北海岸下雨時間較長，同時雨勢也較大。花東則雲量稍多，部分地區有飄雨的可能。至於中南部大多都是多雲到晴，相對穩定許多，不過山區有午後雷陣雨發生的機率。

《天氣風險公司》指出，因為中度颱風蘭恩的外圍環流，會加強台灣附近的東北風，一個台灣兩樣情，在桃園、大台北地區、基隆和宜蘭多陰雨且有涼意，出門記得攜帶雨具和薄長袖。其他地方例如中南部是夏天型的天氣，相對晴朗穩定，高溫還是有達30度以上。如果有南來北往，要注意天氣轉變。

溫度方面，明白天北台灣舒適，中南部及花東中午前後稍微悶熱，各地氣溫比今天略降，早晚會有涼意，低溫約22至24度。

紫外線指數方面，中部以北則為中量級，中部以南包括金門、澎湖為過量級，提醒戶外活動要做好防曬。

空氣品質方面，高屏地區為「對敏感族群不健康」的橘色提醒，外出應配戴口罩。宜蘭、花東地區空氣品質良好，其他地區皆為普通。

另外，全台各地最大恐達11級強陣風，沿海風浪偏大，海邊活動、海上作業要特別注意安全。

中度颱風蘭恩朝日本南方海面移動且持續增強，預計週末將來到琉球群島海域，恐達強颱等級。（圖擷取自中央氣象局）

明天北台灣高溫略降為24至25度。南部地區高溫則在30至31度。（圖擷取自中央氣象局）

明天紫外線指數中部以北為中量級，以南包括金門、澎湖則為過量級，提醒戶外活動要做好防曬。（圖擷取自中央氣象局）