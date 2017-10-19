台南女中100歲了！ 千人排字空拍留歷史

台南女中全校教職員與學生以人體排字，慶祝南女百歲校慶。（台南女中提供）

2017-10-19 20:59

［記者劉婉君／台南報導］台南女中今年創校100週年，校方今天下午動用2台空拍機，全校教職員生及志工總動員，以千人大合照及人體排字，一同見證南女的百年歷史。

南女的校長室高掛著一張10年前，南女90週年校慶時的全校師生大合照，拍照地點就在操場階梯上，今天下午全校師生同樣聚集在操場階梯上，留下千人合影的珍貴畫面。和10年前不同的是，今年動用的攝影器材規格再升級，不只配合定格攝影，還事先向民航局及空軍單位申請空域飛行權，出動空拍機，從高空紀錄影像，並加碼「人體排字」活動，由全體師生在操場中央排出「南女100」字樣，紀錄創校百年的喜悅。

校方表示，去年熱心的校友會曾號召200餘位「資深學姊」回到母校，拍攝「1921二高女」的排字空拍照，預計將與今天的影像集結為百年紀念影片。而百年校慶活動後續還有紅樓美展、老照片展、百年校慶講座、校慶音樂會等。今天的拍攝活動前，校方也播放1987年以南女為主要場景的電影〈白色酢漿草〉，學生看到片中至今未變的校舍景觀，與迥然不同的校園生活風貌，都感到很驚奇。

台南女中全校教職員與學生以人體排字，慶祝南女百歲校慶。（記者劉婉君攝）

南女師生比照10年前的場景拍攝千人大合照。（記者劉婉君攝）

南女90週年校慶全校大合照。（記者劉婉君攝）