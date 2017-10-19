員林大饒中排「逢雨就淹」 中央再撥1030萬整治

2017-10-19 20:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕員林市大饒中排每逢大雨就溢堤，農作泡水、住家也淹水，周邊居民苦不堪言，怨嘆淪為「次等公民」，行政院農委會近日已同意撥款1030萬經費整治。立委陳素月今天邀集農委會農田水利處副處長陳衍源等人到場會勘，舉辦說明會宣布這個好消息，鄉親們開心地說，終於不用害怕下雨天了！

員林大饒排水源自社頭八堡一圳，匯流員林大排，總長4188公尺，水道寬約3米，多半是舊式鵝卵石土堤，年久未修，承水量窄，每逢大雨，水道就潰堤，沿岸大饒里與大明里街道變河道，甚至淹入住家、農田，不少稻作倒伏、受潮，農民血本無歸，受害面積多達50公頃。

陳素月說，大饒中排淹水問題，4年前就開始逐年整治，初期以下游為主，不過整治區域龐大，直到近期再獲農委會農田水利處水田整治經費1030萬，預計2年2期，今年先改善中游段，從大饒橋往南467公尺，河道整治為4米寬U型水泥河堤，並加高1公尺，11月20日開工，預計明年2月底竣工。

「真的聽到落雨聲就會怕！」大饒里里長王勝坪說，社區位在大饒中排轉彎處，每當大雨一來，雨水宣洩不及，統統流到一旁地勢同高的農田裡，然後又淹漫至街道、住宅。去年梅姬颱風就淹到腰部，20年前的賀伯颱風甚至淹到胸部，至今印象深刻，感謝政府聽取民意，也希望能早日完工。