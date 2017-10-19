醫訊》大同醫院推「醫病共享決策」 溝通創雙贏

2017-10-19 20:09

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立大同醫院今天舉辦病人安全週闖關活動，今年以「醫病溝通」為主題，鼓勵病人透過問問題、說考量及做決定等3個步驟，減少醫療人員與病人家屬間的溝通不良，拉近醫療人員與民眾認知距離。

大同醫院醫務秘書陳芳銘說，台灣醫病關係總是處在過於緊繃狀態，大多爭議點在溝通不良，很多病人覺得醫護人員「做的多、說的少，甚至說不清楚」，造成醫病之間有很大的鴻溝。「醫病共享決策」可協助「醫病溝通」順利，讓雙方互相了解。

陳芳銘以大同醫院推行「乳癌臨床二、三期HER-2陽性病人要不要於手術前接受先導性標靶化學治療醫病共享決策」為例，乳癌病人一旦確診後，啟動「醫病共享決策」，由醫護人員利用輔助評估表，介紹疾病及藥物、治療選擇的優點與缺點，在了解病人的意見與期待後，再轉由門診醫師與病人討論適合的治療方式，並由個管師持續追蹤。

陳芳銘說，「醫病共享決策」與病人溝通，讓病人對自身的治療過程有深入了解，進而作成醫療相關決策，更能共創雙贏局面，提升整體的醫療品質。

大同醫院副院長吳登強說，大同醫院目前共有5大主題疾病推行「醫病共享決策」，乳癌、攝護腺癌、大腸癌、肺癌及臨終呼吸困難等進行醫病溝通，鼓勵病人說出疑問或不安，用共享決策取代單向溝通，一起做出最符合病人的醫療決定。