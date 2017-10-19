「逆轉衰弱變勇健」 台南醫院成立服務中心

2017-10-19 20:36

〔記者王俊忠／台南報導〕高齡化社會來臨，但衰弱並非老年人的專利，中、老年人若有慢性病、長期不良生活習慣與急性住院後，都有增加衰弱症發生的風險。衛福部台南醫院新創「抗衰弱服務中心」今天啟用，提供亞健康（健康情形不佳）或有慢性病併衰弱症風險的中老年人到院評估、檢測。

台南醫院院長許博翔說，台南醫院是超過120年的老牌醫院，就醫病人平均61歲（男60歲、女62歲），65歲以上佔門診46.1％（70歲以上34.9％）。而台灣65歲以上長者，每百人有5.4人有衰弱症，更高達41.5％的長輩屬衰弱症前期。

台南醫院新創「抗衰弱服務中心」，針對亞健康或慢性病併有衰弱風險的中、老年人，配合國民健康署的成人預防保健檢查，加碼進行周全性的功能評估，包括體適能檢測、腦適能檢測（失智症篩檢）、日常生活功能及工具性日常生活功能評估、憂鬱症、骨鬆症與肌少症篩檢、生活品質、骨折風險及營養狀態評估，再依個案不同需求，給予營養諮詢、運動處方、物理治療、職能治療、支持性心理治療。

部南醫副院長楊宜青說，必要時轉介給相關專科，進一步評估諮詢與介入，不僅可預防與改善衰弱症，降低後續失能風險，讓長者能攝取足夠營養、每天快樂適度運動，在地健康老化，預防或延緩長輩身體功能下降。

楊宜青提醒，有3個方法可快速篩檢出「衰弱高風險族群」，1、與一年前相比，體重減少超過3公斤或5％；2、無法在15秒內從坐椅子站起5次；3、最近一週內是否有3天以上感到疲憊無力，或對事情提不起勁？符合任一項為衰弱前期；符合任2項即是衰弱症。