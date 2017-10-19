電腦寫的新聞! 美網站總編輯：電腦與人的寫作已難分辨

2017-10-19 19:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕隨著大數據觀念興起，媒體產業也設法結合、應用相關工具，增強在網路世界的影響力；美國科技網站PCMag.com總編輯柯斯塔（Dan Costa）指出，AI人工智慧越來越熱，經過實際比較，電腦與人類寫作的報導差異已經難以分辨。

美國在台協會（AIT）與卓越新聞獎基金會今天邀請柯斯塔與國內媒體人座談，分享「大數據在新聞傳播上的應用」。

柯斯塔擁有雪城大學雜誌新聞學、政治學雙學士，長期關注科技對社會、商業、消費趨勢的影響，他也身兼數位媒體公司資深副總裁，其監督編輯的科技網站每月服務讀者超過2100萬人次。此外，他還是知名廣播節目主持人，也常上節目評論科技時事，還正在著手小說創作。

柯斯塔說，依照他從事科技新聞業20多年的經驗，他清楚感受到紙本類型的已經陸續進行縮編，且寫作越來越偏向以數據為導向，其中也衍生一些工具讓新聞從業人員與閱聽大眾有更多互動，目前編輯與記者常用Google Analytics，可得知現在網路上最熱門的東西、自家媒體受關注的程度，此外，還有能分析網站訪客參與度的Chartbeat及能統計社群媒體內容擴散速度的BuzzSumo等。

柯斯塔也提到，現今媒體工作者須具備的首先當然是「寫作能力」，「影像處理能力」也很重要，此外還要「敢面對鏡頭」發表意見，而在資訊網路社會，「熟悉社群媒體運作」更重要，因為要隨時與網友互動。

柯斯塔認為，在網路時代，媒體產業其實也屬於科技產業，從業人員必須不斷吸收新知，而媒體要引人注意，就必須有其獨特之處，可能是觀點、幽默感，或是能帶給讀者獨特的體驗，才能做到差異化。

隨著AI人工智慧的議題討論越來越熱，柯斯塔實際比較過電腦及人類寫作的報導，發現兩者差異已經難以分辨。他進一步分析，某些類別報導只要有基礎框架或樣板，電腦就可自動蒐集數據並匯入，例如公司財務新聞、體育與犯罪新聞都可能很快就由電腦寫作取代。