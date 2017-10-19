台灣米飄香柬埔寨 慈濟為垃圾山貧民義診

2017-10-19 20:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕每天在髒臭的朗哥垃圾山裡穿梭尋找資源回收物，卻只能賺3元美金，許多柬埔寨貧苦家庭仍依靠著這種惡劣環境生活。柬埔寨慈濟志工及新加坡人醫會本月帶著台灣米，特別到垃圾山附近為貧苦人士義診，發送糧食，共有4000戶受助，讓台灣善心米飄香柬埔寨。

慈濟基金會說，柬埔寨當地志工2016年底走進朗哥垃圾山，多次結合新加坡慈濟志工包含人醫會，到場訪視及發放大米，發現居民缺乏醫療資源及觀念。今年10月，結合新加坡人醫會醫師和慈濟志工，共37人組成團隊，會同柬埔寨慈濟志工再次走進朗哥垃圾山發放大米，並首次義診。

慈濟發放來自台灣的善心糧食，也發送生活用品包，包含牙刷、牙膏、肥皂、外傷藥膏等。新加坡人醫會則負責專科義診及衛教，教導孩童正確刷牙方式。許多來領補助的居民感念在心，也紛紛報名志工，穿上志工背心，幫助其他鄉親搬運糧食。

新加坡人醫會醫師說，有個慈濟照顧戶「本拉薩」，與小孩相依為命，本拉薩以為自己的紅斑性狼瘡會傳染，不敢外出找工作，又因不當外敷傷口，臉部、頭皮和雙手臂都有皮膚潰爛。他們透過柬埔寨慈濟志工翻譯，告知正確的醫療觀念，教本拉薩用藥方法，當本拉薩得知自己的病不會傳染，終於安心了。

而柬埔寨漁夫古宥思原本就有糖尿病，受傷後感染，卻用不明的外敷藥，傷口嚴重潰爛，新加坡人醫會醫師不畏惡臭，為古宥思清洗傷口。上藥時，古宥思疼痛難耐，柬埔寨慈濟志工則耐心安撫，保持談話以分散古宥思的注意力。