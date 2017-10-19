驚！造橋公所修剪路樹 整排「腰斬」變木樁

2017-10-19 18:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕整排路樹變「木樁」！苗栗縣造橋鄉造橋國中前方、平仁路旁綠地，原本種了一排枝葉茂密的小葉欖仁，但週一造橋鄉公所修剪路樹時，竟將7棵約3層樓高的路樹攔腰「砍」掉，只剩約1米多高度的主幹矗立原地，路過居民看到紛紛傻眼，直批公所貪圖方便，作法太粗糙。

造橋鄉公所建設課則說，因為屢屢接獲附近學校及居民反映，這排路樹落葉多，林蔭遮蔽影響照明，再加上高度過高，遇到強風恐會發生危險，因此派員修整，但公所施工人員沒有架高設備，於是將主幹上方3分之2枝幹全部鋸掉，以方便日後修剪。承辦人員說，現在雖然是光禿禿一片，但等來年春天發枝生出嫩芽，景觀就可改善。

但建設課課長馮天君也坦承，這樣的做法的確有失周全，也破壞地方整體綠化，難免讓外界觀感不佳。他說，會指示同仁，未來路樹修剪要與地方居民加強溝通，在居民需求、道路安全及整體美學之間取得平衡點，避免草率行事。

另有網友質疑，鄉公所的做法違反「苗栗縣行道樹栽植管理自治條例」。苗栗縣政府養護科則說，公所有權視危險程度，修剪、移植或砍伐路樹，但本案做法是否符合「造成危險」的認定，縣府還須再釐清。

國立苗栗農工森林科主任彭宏源說，依照造橋鄉公所的修剪方式，雖不致於造成小葉欖仁樹死亡，但方式確實粗糙，之後新長枝幹與主幹將會不成比例，失去均衡美感，要等待8年、10年之後，樹形才會協調。