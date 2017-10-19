天天扎實練馬步 來義高中2大將蹲出世界金牌

吳玥泠（中）和劉菖民（右）抱回世界杯金牌，今年8月葉菲（左）也獲得青少泰拳錦標賽銅牌。（記者邱芷柔攝）

2017-10-19 19:01

〔記者邱芷柔／屏東報導〕剛落幕的2017世界盃國術錦標賽，吸引全球超過20個國家、300多名選手同場較勁，來義高中學生吳玥泠、劉菖民靠著每天蹲馬步，練出扎實基本功，分別在雜兵、短兵項目拿下金牌。

高三學生吳玥泠說，每天都要蹲馬步練習基本功，她從小跟著爸爸吳明宗學武，姊姊吳佳欣更坐擁4面世界杯金牌，她從小耳濡目染，所以也不覺得練武辛苦，反而覺得很有成就感。

從高雄來到屏東學習武術的劉菖民說，兩年前他在世界杯拿下一銀一銅，今年順利奪金特別開心，能夠拿下金牌的關鍵，應該就是每天扎實的蹲馬步訓練，好的基本功才能讓套路打得更加流暢。

青少泰拳錦標賽 也抱回銅牌

除了吳玥泠和劉菖民抱回金牌，今年8月來義高中學生葉菲也獲得青少泰拳錦標賽銅牌，擦亮了該校學校推行的技擊課程招牌。

來義高中學務主任、技擊總教練葉俊雄表示，縣內接觸國武術人口近400人，過去主要透過社團及武館來進行訓練，校內透過技擊教練葉品程、武術教練吳明宗指導，培養了一群技擊隊選手，除了帶著選手參賽，也積極爭取國武術納入大型國際賽事中，讓台灣優秀選手在世界發光。