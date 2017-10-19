公民科公聽會 興大附中臉書直播與民眾分享

興大附中以臉書直播方式，將學生舉辦的公民科的公聽會與民眾分享。（興大附中提供）

2017-10-19 18:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應即將上路的108課綱，國立興大附中開辦多元選修課程，其中本學年的公民科，是由教師群所共同研發、授課的「理想國的公民行動」，師生共同討論課程，今天更採取公聽會方式進行討論，學生模擬各角色，更首次透過直播，讓學生有臨場感。

國立興大附中自96學年度起即針對高一學生開各式具特色的「多元選修」課程，今年，為因應即將上路的108課綱，學校更將「多元選修」課程從高一擴大推廣到高二。

高二所開設課程為進階西班牙語、德語、印尼語、越南語、新詩賞析與創作、商業英文書報導讀、有書有影、閱讀成癮、數學拾穗、Explore&Research~數學新視界、科普閱讀理解與寫作、歷史人物臉譜、理想國的公民行動、環遊世界好好玩、How to read Earth Science、營養與體重管理等。

其中公民科教師群所共同研發、授課的「理想國的公民行動」，授課老師黃馨儀表示，在前六週的課程中，指導學生進行資料蒐集、文章分析與分組報告等活動。

今天則以公聽會方式，學生分別扮演了六種角色，由代表「政府」的組別負責安排公聽會的流程、主持以及引言和結論；而代表「學生」、「父母」、「學校老師」、「補習班業者」及「鄉民」的五組也輪流發言，以展現開學以來的學習成果。

更特殊的是，今天的公聽會同時在FB進行直播的課，讓學生透過直播，感受到現場有觀眾聆聽的臨場感，又不會因為若是真正安排現場民眾到場聆聽會太緊張。

興大附中表示，透過這樣的課程安排，要培養出學生的邏輯力、閱讀力與表達力。下一單元的課程，將以更進階的「辯論會」為成果發表目標。

學生下課後表示，「這門課真的很不一樣」，大部分的課程都是以老師引導、小組討論的方式進行，雖然每節課都像在燒腦，卻完全不無聊，根本不會想睡覺！

學生表示，當老師告知要進行由自己掌控流程的FB直播模擬公聽會時，大家一方面覺得緊張，但另一方面也躍躍欲試，同學們都很認真在準備。