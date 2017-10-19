幫魚做電子化病歷 陳石柱獲十大傑出農業專家

屏科大獸醫學院院長陳石柱，獲全國10大傑出農業專家。（記者邱芷柔攝）

2017-10-19 17:37

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣觀賞魚每年創造20億產值，其周邊產品更有逾百億商機，為了讓產業穩定發展，屏東科技大學獸醫學院院長陳石柱，投入水生動物疾病診治及疫苗研究逾30年，並建立了亞洲第1套水生動物病例資料庫，今年獲得10大傑出農業專家表揚。

陳石柱說，台灣有「養殖王國」美譽，但氣候變化異常，無論是養殖經濟魚蝦或觀賞魚蝦，都陸續出現漁獲減少、疾病發生型態改變等問題，且這些影響幅員越來越龐大，問題也越來越棘手，過去發生疫情時，必須花很久的時間，才會知道究竟是哪種病毒或是管理出現問題，透過經驗累積與資料庫的數據分析，不僅能掌握疫病，也能讓防治作業更有效率。

從民國96年開始，陳石柱協助農委會動植物防疫檢疫局建構「水生動物疾病診療系統」、「氣候變遷對水生動物疾病之影響及疾病預警系統技術平台」，同時參與屏東農業生物科技園區「亞太水族營運中心規劃」、建立「觀賞魚產業資訊網及觀賞水族產業疾病檢診記錄系統」，除了利用電子資料進行大數據（big data）分析，他也開發多組高專一性、高穩定的不同病原單管多引子聚合酶連鎖反應法（PCR）與環狀恆溫環狀擴增法（LAMP）鑑別病原快速檢測及鑑別技術平台，協助第一線臨床水生動物獸醫師可快速診斷疾病。

陳石柱說，透過統計分析可以達到疫病預警作用，第一線臨床獸醫師也可以立即查詢漁民就診紀錄，讓看診更加得心應手，也更容易與養殖戶建立良好的醫病關係增加疫病防治成效，在觀賞水族產業方面更能有效提升進出口產品的品質與利益。