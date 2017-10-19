參訪台中福田水資中心 布吉納法索官員力邀跨海技術指導

2017-10-19 17:38

〔記者歐素美／台中報導〕布吉納法索環境、綠色經濟暨氣候變遷部長巴席爾（Batio BASSIERE）一行人，在外交部及該國駐台大使尤妲（Mme Aminata SANA/CONGO）陪同之下，前往台中福田水資源回收中心參訪，了解台中汙水回收、處理、再利用的流程，並期待台灣未來能提供相關技術指導。

台中市水利局表示，布吉納法索位於西非，尚未有汙水回收建設，由於水資源匱乏，環境、綠色經濟暨氣候變遷部長巴席爾一行人來台參訪，特別至台中再生水示範場-福田水資源中心參訪，了解台中污水處理再利用流程，由台中市水利局副局長韓乃斌接待並解說。

水利局表示，為處理民生汙水，台中市陸續於各區興建水資源回收中心，其中福田水資中心處理全台中80%的民生汙水，台中市人口於今年7月底成為全台第二大城，用水需求逐漸上升，市府配合中央著手推動再生水示範計畫，預計112年每日供應13萬噸再生水給台中港工業專區及彰濱工業區使用，屆時將成為全國最大再生水供應廠，穩定的水源供應使得水資中心猶如都市中的小水庫。

除再生水外，福田水資中心也利用既有建築物屋頂建置太陽能發電設備，並將建置下水道汙泥乾燥系統，減少濕汙泥量。

水利局副局長韓乃斌表示，過去汙水處理廠只專注汙水淨化及排放，水利局花了不少心思將水資中心轉型並附加上再生水供應、綠能及減廢等價值，也提供附近民眾休憩空間，朝多元方向發展。

巴席爾部長一行人均肯定台中汙水處理成效及水資源回收再利用方式，並希望未來邀請台灣進行技術指導，促使兩國持續在環境議題交流。