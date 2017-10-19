「台灣時區調至GMT+9」 連署2天就過門檻了！

有網友在「公共政策網路參與平台」發起連署，建議台灣政府應該把時區從「GMT+8」調整為「GMT+9」，提前1小時，變成和日本、南韓相同的時區。（情境照）

2017-10-19 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的時區與中國相同，皆為「GMT+8」，不過有網友在「公共政策網路參與平台」發起連署，建議台灣政府應該把時區從「GMT+8」調整為「GMT+9」，變成和日本、南韓相同的時區，連署17日展開後引發議論，許多網友紛紛贊同，也使得該提案只用了短短2天，已於今天（19日）下午突破5千人門檻。

提案的網友指出，台灣其實在過去也曾經屬於「GMT+9」時區，與台灣經度類似的南、北韓也不是「GMT+8」時區，調整為「GMT+9」，能象徵性的脫離中國的從屬，且以台灣所在的地理位置來看，時區若提前1小時，冬天下班時也不會那麼暗，夏天也可充分地利用陽光。

該名網友16日在「公共政策網路參與平台」提議，17日檢核通過開始連署，該提案得在60天內達到5千人連署門檻，主管機關才會給予回應；雖然在18日晚間11點15分，只有531人附議，但隨著話題發酵，連署人數爆發性增加，已在今天下午突破5千人，主管機關將會在2個月內，也就是12月19日之前，對該提案作出回應。

不過網友對此提案則是看法兩極，贊成派認為「日光節約時間的好概念」、「讓冬天晚一點天黑，夏天也可以多一些時間運動！」、「上班時氣溫比較宜人、下班時天色也不會太黑」、「以節約能源的出發點來想。此提案是非常好的」。

不過反對派則認為：「改時區要花多少錢？」、「日光節約的概念並不是改時區」、「提案人有考慮過輪班的人嗎？」、「台灣就是在GMT+8、東經120度的線上，是要多管閒事換什麼時區？」、「完全看不出改了時區對人民有什麼幫助，根本只是以政治因素考量嘛。」