落石砸中 豐濱天空步道又破了！

2017-10-19 17:24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕腳底下就是太平洋的「全台最驚險天空步道」，強化玻璃又破了！

花蓮豐濱鄉「親不知子海上古道」，從暑假7月1日試營運以來，光是暑假就吸引16萬人次參觀，今天上午工作人員巡視場地時，發現步道外側又有一片強化玻璃破裂，而且旁邊有碎石。鄉公所秘書林慶龍說，今天下午已緊急更換玻璃，推測是大雨過後放晴，導致山壁岩石崩落，砸破玻璃。

親不知子海上古道位於豐濱鄉新社、磯崎之間，全長150公尺，其中有30公尺位在幾近垂直的岩壁上，採用鋼骨及強化玻璃搭建，走上去往下看，「腳底下就是太平洋的滔滔海波浪」，相當驚悚。

今天早上9點多，豐濱鄉公所人員巡視步道時，發現南側入口往北15公尺處的玻璃步道外側「又破了」，破裂點就在玻璃最脆弱的邊角，旁邊還有碎石，立刻緊急封閉步道。

鄉公所秘書林慶龍說，推測這次「兇手」是落石，國慶連假後的東部超大豪雨過後，天氣接著放晴，含水的岩壁曬太陽後水氣造成熱脹，導致岩石裂開崩落。

豐濱鄉公所聯繫包商，已於下午1點多完成玻璃更換，恢復正常開放。林慶龍說，每天都會有工作人員巡視步道狀況，會請工作人員加強檢查，評估應無立即危險，因此修復後已開放。

天空步道從7月開幕至今，包括7月中旬的遊客惡意砸毀事件，以及上個月步道旁「新機隧道商店街」人行步道強化玻璃破裂，這已是第3次強化玻璃破裂。