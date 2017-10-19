日南火車站建築群腐蝕嚴重 地方盼全面整修

日南火車站道班房以及站長宿舍破舊不堪。（記者張軒哲攝）

2017-10-19 17:37

〔記者張軒哲／台中報導〕市定古蹟日南火車站木質廊柱及牆壁腐蝕嚴重，市議員吳敏濟指出，火車站廊柱僅存的支撐力道十分有限，經不起地震強烈搖撼，希望管理單位台鐵全面整修日南火車站建築群，讓這座近百年歷史的車站風華再現。

日南火車站落成於1922年，為台鐵海線五座「洋和風型式的歇山頂建築」之一，混合東西方建築風格，平日客運量雖少，典雅的小車站受到鐵道迷喜愛，假日常有鐵道迷拍照參觀。

吳敏濟表示，「Y」字型廊柱是日南火車站建築體的主要支撐，接近地面的柱腳裡外均已腐蝕破損，拍起來鬆鬆軟軟，究竟還殘存多少支撐力量著實令人擔心，萬一有強震發生，恐有傾頹之虞。

南側迴廊數根欄杆斷裂，站方人員用鐵釘、矽膠、鐵絲草率固定，用不當方式修護古蹟，可能已違反文化資產保存法。候車室每一面牆壁都有明顯的蟲蛀孔洞，台鐵雖曾於四年前進行過維修，但從普遍腐蝕的程度看來，恐怕並未抽換遭蟲蛀腐蝕的木頭。

吳敏濟表示，除了站體之外，一旁的道班房以及站長宿舍更是破舊不堪。之前的站前廣場空間改造時，道班房被圍欄遮蔽，乾脆眼不見為淨，如今圍欄內雜草叢生。站長宿舍破損嚴重，目前只有一半住人，另一半任其傾頹，令人痛心。

台中市府文化資產處長李智富表示，依文資法規定，古蹟由管理單位自行維護，市府在與台鐵溝通的過程中得知，台鐵公司因長期處於虧損狀態，被列為古蹟的鐵路建築又多，維護上力有未逮。不過文資法去年已經修改，古蹟管理單位可向文化部申請 30%的維護費，市府願意協助申請。