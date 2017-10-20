誓死捍衛花枝丸！博美偷吃被抓包 睜無辜大眼就是不放棄

2017-10-20 12:43

〔影音新聞／綜合報導〕有過養狗經驗的人都知道，很多毛小孩都是吃貨，似乎總是吃不飽，甚至還會想方設法去偷吃。狗狗圓仔為了偷吃花枝丸，在半夜化身神偷，結果被主人捉個正著，但圓仔怎樣都不肯吐出花枝丸讓主人哭笑不得，網友也被他們逗趣的互動笑到噴飯！

很多毛小孩都抵擋不住食物的誘惑，有時還會因為吃過多引起消化不良。且人類吃的食物如果調味過重，也容易對毛小孩們小小的身體造成負擔。為了毛小孩的健康，千萬要把我們的食物收好，避免過量飲食造成毛小孩健康問題。

來看看圓仔最後如何屈服，吐出好吃的澎湖花枝丸！

YouTube :《狗狗纏》可愛博美 !偷吃澎湖炸花技丸~被抓包