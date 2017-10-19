大台灣鯛模型搬上議場 南市議員為漁民請命

賴惠員質詢製作一尾大台灣鯛模型搬上議場，為漁民請命。（記者蔡文居攝）

2017-10-19 17:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員賴惠員今天進行市政總質詢，針對台灣鯛等議題製作一尾大台灣鯛模型，指台灣鯛價格一年不如一年，現在農業局要興建冷凍加工廠，原是好事一椿，但選址卻遷就特定經營對象，要求農業局全面檢討，避免有圖利之嫌，應在台南水產產區沿線另覓適當地點設置。

賴惠員表示，很感謝農委會漁業署提供約1500萬元的補助款，市政府農業局預計補助846萬元，在學甲區修繕既有荒廢近20年的冷凍加工廠，但該地產權不清楚，地上物屬農業局，土地卻是台南縣區漁會跟市府各持分一半，雙方也未簽署任何約定，相關機制付諸闕如，而且也未進行承辦廠商遴選作業，恐有圖利之嫌，要求應重新擬定遴選條件、公開徵選。

她表示，遴選條件與補助後的預期效益考核指標，應從協助漁民技術提升、水產品質穩定、產量穩定角度著手，例如廠房必須符合台灣與國際加工廠標準認證、輔導漁民取得產銷履歷資格進而與之契作，透過預警預購系統建置，降低生產成本減少產能過剩的價格波動，再進一步輔導漁民獲得國內、國際漁產養殖品質認證，成為數量、品質穩定的強勢水產品牌。

農業局長許漢卿則表示，利用舊有的冷凍加工廠，優點是不用再變更用地，速度會比較快，但目前由市府與區漁會同共持分，議員所提的意見也有道理，該局會來慎重考慮，目前只是計畫送出去，會再評估看看。