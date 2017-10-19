竹市BOT傳統市場買氣冷清？業者駁斥：營運正常！

2017-10-19 17:12

［記者洪美秀／新竹報導］2年多前風光開幕營運的新竹市首座BOT（興建、營運、移轉）中正市場傳出因營運不佳、人潮冷清情事，不少婆婆媽媽更訛語恐停止營業，對此，新竹市府產發處市場管理科及營運業者都澄清駁斥，強調中正市場營運一切正常，未來還會透過一連串促銷活動，聚集人潮，讓婆婆媽媽習慣來購物。

新竹市府產發處市場管理科長尤瑋鍾說，中正市場與新竹市府在民國102年簽約，是第一座BOT市場，特許時間為30年，經2年興建期，104年7月正式營運，有100多個攤位，業者每年需付給市府的固定權利金及土地租金約1000萬元，市府有進行營運績效評估，多有在70分以上的合格分數，目前營運狀況正常。

不過，有婆婆媽媽訛語相傳因中正市場的生鮮攤位生意不佳、人潮冷清，恐吹熄燈號，擔心以後買菜又要換地方。更有攤商在網路爆料指稱業者攤位租金有問題等，並抱怨沒有辦促銷活動，讓人潮無法聚集。

對此，業者強調都是網路謠言，中正市場的營運狀況一切正常，市場為長期營運規劃，有部分空間規劃為展場等，但都屬百貨及零售營運中的一環，駁斥停業謠言，有關攤位租金問題也是單方面的說詞，是打擊業者的做法，會再與攤商溝通。

尤瑋鍾說，中正市場過去是傳統老市場，採BOT案後，可能附近居民採購習慣還未建立，業者已辦理多項促銷活動，提振買氣，也釋出不少公益攤位，對於展場櫃位空間的規劃，市府尊重其營運策略，若有攤商權益受損，也會介入了解，目前中正市場的營運都正常。