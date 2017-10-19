風災過4年，卓蘭140縣道白布帆段終於通車。（記者蔡政珉攝）

2017-10-19 16:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮140縣道往白布帆方向（30K+620至33K+600）段道路，是當地最重要聯外道路，但是因102年7月間的蘇力颱風洪水造成堤防流失，導致共構路堤崩毀，使得來往居民交通往來極為不便，經過經濟部水利署第三河川局重新設計堤防，縣府接續重新修復道路，於今天開放通車。

苗栗縣政府工務處工程科長黃仁霖說，由於水利署第三河川局考量當初原有堤防太靠近鄰近的大安溪，影響河川水道流通，容易導致土石堵塞河道，若有豪雨容易形成洪水沖刷地基。

黃仁霖指出，中央為審慎復建當地工程，由水利署第三河川局辦理「大安溪白布帆堤防」治理計畫線，重新檢討與修正堤防。經重新檢討後，為讓溪流能順著地形往下流，而非將堤防硬生生地擋在河道上，第三河川局將堤防道路方向內縮約30公尺。

黃仁霖表示，堤防修改定案之後，第三河川局於去年1月開始重建堤防，於今年3月完工後，縣府便開始修復道路，工程長度950公尺，道路寬度（含兩側邊溝）約13至14.6公尺，採雙向2車道設計，並設置路燈21盞，總經費約2100萬，由於地方殷切盼望，縣府於今天正式開放通車，方便鄉親交通往來。

卓蘭140縣道白布帆段損壞後，對地方造成困擾，不少居民曾經反映僅有的一條由被破壞的堤防搭設便道顛簸難行，宛如「跳動路面」，引發不少用路人不滿，縣府挨批養護不力。由於工程延宕遲遲沒有進展，讓居民一見雨勢，就心驚膽顫，擔心蘇力颱風的惡夢重演。

周遭居民說，大家主要以栽種水果維生，面積約20公頃，且140縣道白布帆段是內灣、白布帆與泰安鄉南3村（士林、象鼻及梅園村）聯外最主要道路，可見其重要性。