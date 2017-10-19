醫病》吞嚥困難頻咳嗽 小心罹患皮肌炎

2017-10-19 16:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有吞嚥困難、頻頻咳嗽且呼吸不順要注意了，可能是罹患皮肌炎，要儘快就醫。

根據統計，每年台灣大約會新增100多位皮肌炎患者，皮肌炎為罕見的自體免疫疾病，其嚴重性容易被忽略，目前皮肌炎的病因不明，根據統計皮肌炎發生率為百萬分之5，大人、小孩、男女都有可能會罹患，男女比例大約為1:2，常見於40至60歲的成人及5至15歲的小孩。

一名62歲男性是名皮肌炎患者，原本在台中某醫學中心風濕免疫科門診追蹤，7月初因吞嚥困難、頻頻咳嗽且呼吸不順，緊急送至烏日林新醫院急診求治。

林新醫院急診醫學科蔣偉文醫師表示，患者是一名皮肌炎患者，當時他一直咳嗽、肺部痰音很重，因此初步判斷病患是因皮肌炎引起的肌肉無力、咳嗽能力變差，沒辦法咳痰，導致呼吸不暢順。

此時，醫護人員趕緊使用氣管擴張劑使氣管擴張後，再幫患者拍痰將痰咳出，再使用類固醇靜脈注射等緊急處置，不只緩和患者的吞嚥困難、呼吸變得暢順，其他症狀也都獲得改善。

蔣偉文表示，大多數人對於皮肌炎相當陌生，其實皮肌炎是一種以皮膚及肌肉發炎為主的慢性疾病，初期會有皮膚紅疹，肌肉無力疼痛的症狀，不少人都誤以為只是最近過度勞累或五十肩，沒有意識到可能是皮肌炎等自體免疫疾病，目前皮肌炎無法完全根治，治療目標以減緩疾病發展速度，預防肌肉萎縮、關節攣縮為主。

皮肌炎除了觀察是否有典型的皮膚症狀，如上眼皮、脖子、手指關節處莫名出現紅疹，還可從四肢近心的肌肉群對稱無力、肌電圖是否異常、肌肉酵素是否上升，做皮膚切片觀察有無發炎性病變來判別。

如果未及時就醫檢查，有時也會出現吞嚥困難、發燒的情形，還會侵犯到肺部造成肺部纖維化及心臟等器官，病程惡化甚至會造成大腿無力、走路困難。如果前期能盡早發現就醫檢查，可避免延誤治療。

另外，國外研究統計，約8%的皮肌炎患者會合併出現惡性腫瘤，比一般人罹患惡性腫瘤的機率還要高上許多；台灣罹患皮肌炎合併惡性腫瘤的比例甚至高達20%，其中以合併鼻咽癌的患者最多。如果本身是皮肌炎的患者，建議平常應定期做各部位的癌症篩檢，早期發現、早期治療，方能提高治癒機會。