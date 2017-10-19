羅東博愛醫院遭控開錯藥 患者吞下10倍劑量

2017-10-19 16:55

［記者簡惠茹／宜蘭報導］患者家屬控訴羅東博愛醫院開錯藥，0.5顆的「利福全」寫成5顆，劑量整整超過10倍，患者前前後後吃下15顆藥，院方還解讀是藥物過敏。博愛醫院表示，利福全屬於治療神經痛的藥物，一般成人劑量一天可吃到40顆，體質不同有不一樣的反應，是否有開錯劑量的問題，內部還在調查中。

患者的媳婦到臉書爆料公社投訴，公公因神經痛到宜蘭縣羅東博愛醫院看神經科，當時院方開出利福全0.5公絲錠共50顆，用法備註上寫著早飯後及睡前各一次，每次吃5粒，公公按時吃藥結果整個人昏昏沉沉，還差點摔倒，院方明明開錯藥，卻以藥物過敏來搪塞。

家屬指出，每次0.5粒的劑量，卻開成每次5粒，怎麼可以讓60幾歲的病患服用如此大量的藥物？而且公公還乖乖聽從醫師的指示，按時吃藥，前前後後已經吃進去15顆藥，整個人昏昏沉沉，幸好當時有人在家，可以立即前往攙扶，才沒有讓公公撞到地板或硬物甚至摔落。

家屬表示，到了急診室以後，才知道這種藥不能一次吃5顆，後來急診室的醫生才用原子筆改成0.5顆，去急診室吊完點滴以後，請公公回家，回來後還是頭暈目眩，院方卻解讀成是藥物過敏，到底良心何在？

院方表示，患者是在10月17日就醫，這屬於治療神經痛的藥物，一般成人劑量一天可吃到40顆，但還是因個人體質有異，會出現不一樣的反應，這次開出的藥，是符合正常的劑量，是否有開錯劑量的問題，現在還在進行內部調查。