高雄冬季旅展開幕 火辣空姐一字排開搶客（圖輯）

冬季國際旅展今天開幕，大打空姐牌，參展的越捷航空也請來穿著火辣的空姐一字排開搶客，十分吸睛。（記者張忠義攝）

2017-10-19 16:52

〔記者張忠義／高雄報導〕2017高雄市旅行公會冬季國際旅展今天開幕，華航空姐熱舞為旅展揭開序幕，參展的越捷航空也請來穿著火辣的空姐一字排開搶客，十分吸睛。

冬季旅展19日至22日於高雄展覽館舉行，有各縣市政府、航空公司、國內各旅行社、飯店業者、伴手禮廠商聯合展出，針對即將到來的耶誕、跨年、春節假期，祭出超值優惠行程。

高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，冬季旅展今年邁入第2年，去年吸引近15萬人次參觀，今年希望吸引更多人潮參觀，創造更大商機，公會配合新南向政策，積極開拓東南亞旅遊市場，加強雙邊旅遊交流，這次旅展也有不少東南亞航空公司等觀光業者前來參展。

越捷火辣空姐造勢 飛越南295元起

參展的越捷航空請來穿著火辣的空姐一字排開搶客，十分搶鏡；越捷航空台灣南區代表陳泓達受訪說，慶祝高雄至河內10月底開航，祭出單趟機票新台幣295元超低優惠價，不含稅，全台限量1萬張，旅展搶先開賣，回饋南部鄉親。

另外，高市觀光局的高雄形象館以「高雄那麼美」為主題，呈現出冬遊高雄的萬種風情，提供多元豐富的冬遊高雄旅遊資訊。為力挺蕉農，現場並有「打卡就送香蕉」活動，吸引不少民眾參與，香蕉達人張宏士也到場推廣好吃的香蕉，和大家一起「玩高雄、蕉朋友」。

越捷航空慶祝高雄至河內10月底開航，祭出單趟機票新台幣295元超低優惠價，不含稅，全台限量1 萬張，旅展搶先開賣，回饋南部鄉親。（記者張忠義攝）

華航空姐熱舞為高雄市旅行公會冬季國際旅展揭開序幕。（記者張忠義攝）

華航大打空姐牌，勁歌熱舞吸引民眾目光。（記者張忠義攝）

冬季旅展19日至22日在高雄展覽舉行，有各縣市政府、航空公司、國內各旅行社、飯店業者、伴手禮廠商聯合展出，針對即將到來的耶誕、跨年、春節假期，祭出超值優惠行程。（記者張忠義攝）

參展廠商祭出超值優惠行程，也請美女大力推銷。（記者張忠義攝）

高市觀光局的高雄形象館以「高雄那麼美」為主題，呈現出冬遊高雄的萬種風情，提供多元豐富的冬遊高雄旅遊資訊。（記者張忠義攝）

參展的廠商祭出超值優惠行程，才能吸引不少民眾參與。（記者張忠義攝）

高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，配合政府新南向政策，積極開拓東南亞旅遊市場，這次旅展也有不少東南亞航空公司等觀光業者前來參展。（記者張忠義攝）