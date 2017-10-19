水土保持向下扎根 水保局送書到偏鄉

2017-10-19 16:48

〔記者歐素美／台中報導〕農委會水土保持局台中分局出版「水精靈，去哪兒」水土保持故事繪本，並與麗嬰房「小象行動圖書車」合作，將深入全台偏鄉學校，宣導水保知識，希望從小扎根正確的水保觀念，做好國土保安的工作。

水土保持局台中分局今天召開「送書到偏鄉」記者會，除贈送「水精靈，去哪兒」水土保持故事繪本，給麗嬰房及台中市忠孝國小外，並邀請在地的兒童劇團「小青蛙劇團」，以繪本內容量身打造「水精靈，去哪兒」布偶劇，讓忠孝國小學童先睹為快，同時將繪本內容製作成1分鐘的動畫影片，將放在該局的臉書粉絲頁，民眾觀賞後按讚參與有獎徵答，即有機會獲贈「水精靈，去哪兒」繪本及電影票兩張，數量有限，送完為止。

水保局台中分局長簡俊發表示，水土保持局這幾年非常重視水土保持教育宣導，每年都會遴選20個酷學校，台中分局並加碼再遴選8個學校，帶領學童參訪水土保持的重要成果，讓小朋友了解水土保持的重要及如何實施水土保持。

他指出，氣候變遷，急降雨成為水土保持重要課題，小朋友是未來國家的希望，水土保持也應成為他們心中及腦海的DNA，台中分局因此特別編印「水精靈，去哪兒」水土保持故事繪本，讓小朋友知道水的重要及如何涵養水源。

水保局綜合企劃組長徐森彥表示，全球暖化、氣候異常，水保工作永遠做不完，最好的水土保持方式就是教育，台灣是複合型災害國家，有颱風、地震及土石流，山區因密集及不當的人為開發，致產生土石流災害，水保局加強推廣農塘的開闢，以涵養水源，農友提出申請，只要符合公眾利益需求，水保局即會補助。

麗嬰房企業社會責任處協理林柏薇表示，麗嬰房有「小象行動圖書車」，每月都會到偏鄉帶著小朋友一起看書，從小培養閱讀的好習慣，這次和水保局合作，將故事繪本送到偏鄉學校，隨車人員將透過輕鬆的闖關遊戲與學童互動，讓學童從小知道正確的環保及水土保持觀念，從小認識土地，落實水保教育向下扎根。