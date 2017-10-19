高雄機場南側限高 交部長允檢討解除管制

2017-10-19 16:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立法院交通委員會今邀集交通部到高雄考察國際機場，交通部長賀陳旦允諾明年檢討解除管制高雄機場南側限高22公尺，高雄市副市長史哲感謝交通部，強調這是繼市港合作後，空港和市府也將開啟合作發展。

小港機場周邊的禁限建管制，從民國68年公告，已實施38年，機場內雖規劃了南、北兩條跑道，但實際上南跑道僅做為滑行道使用，並實施禁限建的管制。

隨著時空變遷，機場周邊住商機能持續發展，機場南側居民反映南滑行道的管制已無必要，且影響人民依法興建住宅的權益。

高雄市都發局指出，103年起，市議員鄭光峰向當時的高雄市副市長劉世芳，反映此不合理現象，市府主動要求交通部檢討調整，終於在今天獲得賀陳旦長明確回應，最快10個月內，就可以解除南滑行道相關的管制規定。

都發局說，包括小港、大寮、林園等地區，均可鬆綁建築限高，影響面積超過200多公頃，尤其是小港區港南、港興、大苓、三苓、正苓、順苓、六苓、宏亮、山東、青島、濟南、泰山、松金等里，就近2萬戶可受惠，以緊鄰機場的飛機路民宅為例，限建高度可自22.43公尺放寬至37.93公尺。

高雄市副市長史哲表示，高雄機場的禁限建管制鬆綁也是港市合作、共同反應民眾需求的成果，特別這次是「空港」；感謝立委及在地議員反映民意，市府將持續與中央合作，把小港機場打造為具有高雄特色的新南向國際門戶。