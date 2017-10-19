全運會21日開幕 宜蘭運動公園周邊明起交管

2017-10-19 16:17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕106年全國運動會21日開幕，屆時宜蘭運動公園周邊道路，包括公園路南北側、中山路一段800巷、凱旋路及健康路一段55巷，當天上午8點開始禁止車輛通行；宜蘭縣政府說，縣政府、縣議會及科學園區都有停車場，也提供進入會場的公車接駁服務，歡迎多加利用。

因應全運會的到來，宜蘭運動公園周邊交通管制，宜蘭縣政府提醒，明天（20日）上午8點至中午12點，公園路北側禁止車輛進入；明晚10點至21日上午8點，公園路南北側均禁止車輛進入。

21日上午8點開始至午夜12點，除了公園路南北側，中山路一段800巷、凱旋路及健康路一段55巷均禁止車輛通行、停車。

建設處長林國民說，21日開幕當天，宜蘭轉運站及羅東轉運站都有接駁車，載送民眾進入會場；宜蘭科學園區與縣政府、縣議會周邊也規劃有3000個停車位，縣府也在停車場周邊設置轉乘停車處，讓民眾搭乘接駁車進入會場，歡迎想觀禮的民眾多多利用。

開幕神龍小組跳傘、煙火秀 禁空拍機

林國民也提醒，開幕當天有直升機起降及神龍小組的跳傘表演，聖火點燃完畢後還有高空煙火秀，為了安全考量，宜蘭運動公園會場有申請空域管制，民眾請勿操控飛行器或空拍機進入會場，以免影響活動的進行。