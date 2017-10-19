全運會21日開幕 展現宜蘭山、海及平原地景風貌

2017-10-19 16:18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕106年全國運動會將在21日舉行開幕典禮，預估宜蘭運動公園田徑場將湧進萬人入場觀禮，總統蔡英文與行政院長賴清德也將出席典禮，宜蘭縣政府今年以宜蘭山、海及平原的地景意象為主軸，貫串整個開幕典禮，期盼透過全運會讓全國看見宜蘭。

全國運動會從21日開始至26日結束，開幕典禮當天下午2點，國軍「全民國防SHOW」將在宜蘭運動公園登場，除儀隊操槍，還有神龍小組的跳傘演出，選手預計當天下午4點半開始進場，晚上7點典禮將準時展開。

開幕典禮主辦場地宜蘭運動公園田徑場可容納1萬2000多人，宜蘭縣政府預估當天將有破萬人觀禮，也預估全運會期間，來到宜蘭的選手與隊職員也將有1萬多人；另外，開幕當天中午12點開始，縣府將再發放1000張入場券，每人限領2張，民眾可至宜蘭運動公園田徑場南一門外領取。

本屆開幕典禮，縣政府以宜蘭的山、海及平原地景意象為主軸，貫串整場典禮，山象徵龜山島及雪山山脈，兩「山」之間就是富饒蘭陽平原，原住民的舞蹈演出，就是對山林的祝福；海為宜蘭帶來豐富的魚貨與宜人的氣候，透過南安國中小、蘇澳海事等靠海學校的舞蹈演出，表達宜蘭人對海的感謝。

蘭陽平原則象徵著為全運會付出及表演的所有人，代表宜蘭這塊土地具豐富的文化、歷史內涵，也表達出宜蘭人的激情與活力；至於全運會的聖火，將由同為宜蘭人的體操選手陳智郁、長跑選手綽號「玉兔女神」的游雅君擔任火炬手，以跑步的方式點燃，宜蘭縣籍藝人亂彈阿翔、台灣特技團、蘭陽戲劇團及蘭陽舞蹈團也將與會演出。