百元快剪風行 竟與宣導戴安全帽有關.....

2017-10-19 15:56

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「JIT快速剪髮」連鎖集團營運長楊淑雅，10多年前看好日本快剪風，與先生辛順輝投入百元快剪店，迄今在台灣展店達150家，另在上海、蘇州也有分店，為了回饋母校美和科技大學，今天特別在校內設置快剪實習商店，將百元快剪風吹進校園。

楊淑雅說，10多年前政府剛開始宣導騎機車戴安全帽，剛做好的髮型被安全帽一壓就塌了，美容院生意也一度受到影響，他與先生爲了突破困境，就以先生的企管長才及自己的美髮專業，開始仿效日本，開始快剪事業。

25歲才開始學美髮楊淑雅，雖然起步較晚，但她仍積極到美和科大進修，取得相關證照，認真學習的態度讓校內老師至今仍印象深刻。

楊淑雅說，現在快剪林立，同業相當競爭，但是他們以企業管理走出自己的風格，目前在台灣已展店150家，平均每家至少有3名員工，近年還拓展到中國，她認為專業、理念及好的服務態度是成功的秘訣。

「真的很方便！」美和科大校園內的快剪實習商店，絲毫沒有校園商店的簡促感，從入口售票機到科技風剪髮區，大片落地窗營造的通透感，將校園的美景巧妙地融入空間中，校長陳景川成為第1個客人，並回贈感謝牌匾。

校方表示，楊淑雅除了捐助打造快剪實習商店，提供學生實習機會，也特別派專業團隊義務指導，籌備迄今已有5名學生在店內實習，目前除服務校內師生外，未來也將擴大服務社區民眾，收入將再用於學生實習。