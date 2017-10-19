西螺七崁文武雙全 會打拳也是曲管樂師

2017-10-19 15:45

［記者黃淑莉／雲林報導］本週六21日在西螺大橋頭登場的「曲藝．武術」運動文化紮根活動，將重現60年前西螺七崁武術全盛時期景象，有老中青小四代一起表演拳術套路與兵器，雲林螺城園北管樂團演出，老師父們還特別表演兩段刻情式武術。

西螺七崁武術文教基金會為傳承七崁武術，10多年來每年召七崁武術三大流派的老師父一起交流切磋武術，基金會執行長李明哲指出，隨著老師父的年紀愈長，原本武術較勁、交流變成惺惺相惜，因為學習武術的人愈來愈少，每一個流派都面臨中斷失傳危機。

李明哲表示，七崁武術基金會這幾年配合政府推動「運動ｉ台灣計畫」，舉辦武術大會師的目的除讓運動文化扎根，也為老師父們提供舞台，展現武術的力與美，鼓勵年輕學子傳習，振興社、勤習堂、武野館為七崁武術三大流派，每年選定一個流派，去年是振興社，今年為勤習堂。

勤習堂是清光緒年間武秀才「萬得師」（廖懋昭）獲得師父高榮師的真傳所創，因崇尚勤習武功而得名，當時每一位武師也擅長北管樂器，在西螺鎮「錦城齋」一起演奏。

勤習堂的老師父們現都務農，多數人已不會北管，但武功仍相當了得，為了讓大家看到他們武藝，這幾天來每天利用晚上在程氏家廟前密集練習。

李明哲說，曲藝、武術活動將於21日下午3點起在西螺大橋、錦城齋登場，歡迎大家一起來看武術、聽曲。