清大圖書館夜讀區情侶疊坐放閃 學生靠北了

清華大學有學生在「靠北清大」臉書社團張貼一張照片，指學校圖書館夜讀區有學生放閃，引發學生熱議及討論。（照片取自臉書「靠北清大」）

2017-10-19 15:47

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學有學生在臉書「靠北清大」社團，張貼一張學校圖書館夜讀區情侶放閃的照片，照片中有3對情侶在夜讀區，不是疊坐就是摟肩，親熱畫面引發學生熱議，直呼這樣還能念得下書嗎？也有學生抨擊，想做愛做的事應該閃一邊去，不應在圖書館放閃。

清大學務長謝小芩表示，夜讀區是供同學讀書自修的公共場合，希望同學能夠留意自身的行為舉止，避免造成旁人困擾。

一張網友在「靠北清大」社團的放閃照片，引發清大學生熱議，有學生留言說，「我很擔心兩個人的重量會把椅子坐爆、然後一齊菊花殘」，還有的說要放閃就去別處閃。更有的說，這是「清大夜讀區的日常」，網友有羨慕、也有酸言，已引起熱議。

這張被放在網路的照片顯示有3對情侶共讀，其中有一對情侶疊坐在同張椅子上，還有一對是摟肩，最右邊的則是正常念書，很多網友看到這張照片紛紛留言，有的說，根本念不下書，有的則說很羨慕。

清大表示，學校圖書館夜讀區僅供學生事先申請登記，時間從下午5點到隔天早上9點，有200個座位，因採刷卡方式，並沒有管理員，學生在夜讀區要做什麼，很難控管，只能要求學生自制，由於正值學校期中考時段，學生登記申請的情況較滿，很多學生會結伴到夜讀區念書。

針對學生在夜讀區的狀況，清大表示會加強宣導，也呼籲學生自制，讓夜讀區發揮正常功能，也讓其他想念書的學生能安心念書。