黑泥文化季鉅獻「祭特洛伊」 神秘舞台裝曝光

2017-10-19 15:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府為迎接溪州鄉在地特有「玩泥巴」的黑泥文化，今年特別安排國際級的經典鉅作，由金枝演社演出的「祭特洛伊」首度在文化季活動中盛大公演，演員們今天盛裝現身縣府中庭，神秘舞台服裝和臉部彩繪，第一眼直覺有電影人物「阿凡達」的Fu，且全劇以河洛語的優美聲韻，更完美詮釋台語之美。

這齣台語史詩經典音樂劇「祭特洛伊」將於本週六（10月21日）晚間7點，於溪州森林公園台糖地上演，演出免費觀賞，彰化縣副縣長林明裕說，這是今年唯一1次與經典相遇的難得機會，「祭特洛伊」將讓溪州森林公園台糖地化身成詩人詠唱的千年古戰場，歡迎縣民一到場品味精彩可期的音樂劇。

「祭特洛伊」講述古希臘神話特洛伊城被木馬屠城攻破，並將以台語演出，具有深遠意義，希望喚醒下一代不要讓文化被攻破、流失；另一個希望喚起民眾守護家鄉，守護在地傳統文化的價值，不要讓特洛伊城被木馬攻破的古神話在21世紀上演。

金枝演社導演王榮裕表示，特洛伊木馬屠城記故事遠在3000年前，描述小亞細亞的富庶島國特洛伊城，面對希臘聯軍亞格曼農不惜以親女獻祭，描寫希臘與特洛伊城的戰爭，一個大欺小、強欺弱的故事寓言，而「祭特洛伊」改編世界最偉大的詩篇之一荷馬史詩的「伊利亞特」，全劇以河洛話的唱腔，將木馬屠城的古希臘悲劇移轉台灣，並由霹靂音樂總監風采輪親自操刀，量身創作全劇樂曲，同時，結合國內知名藝術家，包含劇場重量級舞台設計張忘、世大運燈光設計總監車克謙、亞洲電影大獎最佳服裝設計賴宣吾聯手打造；已獲國際奧斯卡級的「世界劇場設計年鑑」收錄，與雲門舞集「水月」、「流浪者之歌」並列為台灣劇場的代表作品。