衰！帶孩子打疫苗 婦人竟被吊扇砸頭

郭女就是在關山鎮衛生所大廳坐著聊天，被突然掉落的吊扇砸中。（記者王秀亭攝）

2017-10-19 15:00

〔記者王秀亭／台東報導〕「難道吊扇就等我去衛生所才掉下來，自己運氣也太不好了吧！」關山鎮郭姓婦人昨天上午帶著女兒到衛生所打流感疫苗，卻在等候過程遭突然掉落的吊扇砸中頭部，緊急送醫後有輕微腦震盪，所幸觀察後無大礙，郭婦表示，還好小孩坐在自己的右邊沒被砸到，事後衛生所人員協助送醫也持續關心。

26歲郭姓少婦表示，昨天上午趕在上班前，先帶小學二年級及2歲的小孩到衛生所打流感疫苗，上午8時50分左右，才剛坐下來和衛生所櫃台人員聊天，就突然頭一陣劇痛，整個人趴在桌上，只覺得頭暈好像暈船3天的感覺，回神後才知道是被頭頂的吊扇給砸中。

郭婦說，還好大女兒坐在自己右邊椅子上，小女兒在大廳玩，都沒被砸到，而掃到自己左側頭部的是吊扇葉片，衛生所人員看到後馬上送來冰敷袋敷在頭部紅腫處，並立即載往關山慈濟醫院急診。

關山鎮衛生所代理主任曾彩琇表示，衛生所內3座吊扇去年底才全數更新，事發後已請廠商檢查，發現該吊扇確實未固定好，基於安全起見，已將衛生所內吊扇全部拆下。

曾彩琇說，郭婦一開始只有頭部疼痛及紅腫，急診後回到衛生所休息，開始出現噁心、想吐等症狀，再度由衛生所人員陪同就醫，進行電腦斷層掃瞄後，會診腦神經內科，有輕微腦震盪，遂在醫院觀察直到傍晚6時才返家休息。

裝設吊扇的廠商檢修後，也趕赴醫院及郭女住家慰問，曾彩琇強調，衛生所會負起責任，也會持續關懷及追蹤至少3個月。

郭女說，今天頭部狀況已經好很多，紅腫處也已消失，衛生所及吊扇廠商都有前來慰問關懷，回想整個過程，只是想抱怨自己的運氣為何會這麼差，自己不常到衛生所，吊扇也已更新快1年，就在自己到衛生所時才掉下來，這種機率小到應該去買大樂透了。