帶著最美的風景跑！地質路跑今從利吉惡地跑向屏東

卑南鄉利吉惡地美景。（記者黃明堂攝）

2017-10-19 14:26

［記者黃明堂／台東報導］2017地質嘉年華今天在台東縣卑南鄉利吉惡地起跑，將以4天150公里，往南跑遍東屏的地質美美景，22日在恆春鎮舉辦「地質嘉年華」。

首次跨越東屏兩縣地質景觀的路跑活動，是由經濟部中央地質調查所主辦，今天在利吉惡地地質公園，由卑南鄉長許文獻授旗予8位地質長跑勇士，一路往南到屏東縣恆春鎮，依活動主題「追上半島飛石」，以長跑、賞析、千人大會師等各種方式共同完成地質知識感動傳遞。

卑南鄉公所把握機會宣傳利吉惡地的人文及農產，阿美族媽媽們跳傳統迎賓舞，並以直播派獎的方式，行銷利吉惡地地質公園的香甜芭樂。

今天起跑後，20日將取徑「琅嶠卑南道」（即阿塱壹古道）進入屏東縣，以最原始的路線將地質感動帶入恆春半島，21日「恆春半島現地研討及賞析」，由地質專家剖析恆春半島地形與地質，擇佳樂水風景區、台電南部展示館、高山巖福德宮及墾丁國家森林遊樂區進行地質景點解說。

22日「追上半島飛石，分享地質感動」，在恆春鎮關山、貓鼻頭、後壁湖、龍鑾潭一帶路跑及健行，路跑沿均途設地質知識補給站，並於路跑活動後舉辦地質市集、行動博物館、地質與防災知識學習。

「地質嘉年華」去年的活動地點就是利吉惡地。 許文獻表示，去年讓許多人看到利吉惡地的特殊景觀，也看到一群不服輸的鄉親所種出的甜美果實，希望路跑勇士們帶著利吉芭樂與釋迦分享給南部的民眾。