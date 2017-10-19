2國際級聲樂家獻唱 台南音樂節慶將登場

2017-10-19 14:56

［記者劉婉君／台南報導］台南文化中心自製節目《經典與浪漫—音樂節慶》，將於20、21日登場， 義大利女高音瑪莉亞琵雅． 琵希黛莉（Maria Pia Piscitelli）及墨西哥籍歌手海克特．桑多佛（Hector Sandoval）將登台獻唱，與長榮交響樂團、牧靈美聲合唱團帶領民眾感受歌劇的魅力。

製作人余能盛長期擔任奧地利格拉茲市歌劇院芭蕾舞團副藝術總監，回台後擔任台南文化中心藝術總監，此次邀請歐洲知名聲樂家瑪莉亞琵雅． 琵希黛莉和世界知名的拉丁美洲男高音海克特．桑多佛來台演出，帶給民眾國際級的音樂饗宴。

而搭配的長榮交響樂團是全國唯一也是國際少數由民間法人機構經營的職業交響樂團，演出經驗豐富，2004年開始出國巡演，已創下國內樂團出國巡演場次紀錄；牧靈美聲合唱團是由李德淋教授結合具有聲樂專長或從事合唱教學的教師所組成，也曾參與2016台南藝術節《博物館之夜．歌劇選粹》演出。

此次演出的曲目包括「O fortuna 噢！命運（布蘭詩歌）」、「Granada 格瑞那達」、「O Mio Babbino Caro啊！我親愛的爸爸（歌劇：強尼史基）」、「Marcha y coro 鬥牛士進行曲（歌劇：卡門）」、「Nessundorma 公主徹夜未眠（歌劇：杜蘭朵）」等多首歌劇經典作品。

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