交大首創百川學程 高三生11月就成準大生

2017-10-19 14:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕交通大學在106學年起打破科系藩籬，全台首創推出無科系冠名的學士學程「百川學士學位學程」，預計招收廿名有企圖心的高中生，入校後可自由修業所有學院的專業領域，並培養跨領域專才，該入學管道更完全不看大考成績，開放一般生、自學生、實驗教育三法下的學生加入。

交大教務長盧鴻興說，國外如史丹佛大學也漸漸要取消科系，培養真的有學習動力的大學生，這次透過教育部核備，全台首創百川學士學位學程，走特殊選才招生管道，直接不看任何考試成績，今年10月就展開報名作業，經書面審查及面試等階段後，11月就會公布錄取名單，高三生立刻就成準大學生，免去學測、指考痛苦。

盧鴻興說，希望收到具有強的學習動力、強的規劃能力，並且清楚明白個人興趣能力的學生，然後還要計劃自己大學4年能在交大做什麼，與老師、同學組成良好團隊，這樣具有清楚未來願景的人，就是這次新學程的目標。舉例，如有人高中就開始創業，就是很有想法的年輕人。

而百川學程中，入學採全校不分系，盧鴻興說，也是打破科系藩籬，全校老師將共同支持，讓該學程的學生能自由修讀喜歡的領域，會提供各領域的專業學程配套，也鼓勵其跨領域，如理學院、工學院和電機學院有推出「三一學程」，就是和這類非典型人才就讀，未來畢業後，會看該生讀過的專業，提供「理學士」、「工學士」、「文學士」等證明。