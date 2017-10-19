清運家具撿到5只金戒指 清潔隊拾金不昧獲表揚

環保局長劉和然（左三）表揚拾金不昧及熱心協尋失物的清潔隊員，簡豊椿（右起）、潘秋蓉、楊林阿香、盧人毅及代表瑞芳區隊的王文聰。（圖由新北市政府環保局提供）

2017-10-19 13:55

〔記者何玉華／新北報導〕在三重區清潔隊服務30年的簡豊椿，今年8月清運大型家具時，拾獲5只黃金戒指，市價約4萬元，擔心失主著急，立即送到派出所報案招領；簡豊椿剛獲績優清潔隊員表揚，11月將退休，不只配偶也在清潔隊服務，小兒子也剛考上清潔隊員，一家人都以當新北市的清潔隊員為榮。

新北市環保局今（19）日上午公開表揚9名拾金不昧及協尋失物的清潔隊員，拾獲總金額共7萬4190元；9人分別是三重區清潔隊員簡豊椿、永和區清潔隊員楊林阿香、永和區清潔隊員盧人毅、中和區清潔隊員潘秋蓉、瑞芳區清潔隊員高櫻芬、周豐榮、王文聰、張嘉文及林家偉，其中，簡豊椿、楊林阿香服務都超過20年，將屆齡退休。

另外，今年5月8日瑞芳區有名豆花攤商移車時，不慎掉落機車後座的箱子，內有塑膠袋裝的當日營業所得1萬2500元，被誤當垃圾清除，失主相當焦急，時任瑞芳區清潔隊長的高櫻芬獲知後，率同隊員周豐榮、王文聰、張嘉文及林家偉協助破袋，最後終於在滿地垃圾中尋回誤丟的營業所得。