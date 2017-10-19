失智非失能 不老廚師帶你品嘗人生智慧

一日失智食堂服務長輩大集合。（記者楊綿傑攝）

2017-10-19 13:49

〔記者楊綿傑／台北報導〕88歲的文久爺爺，吆喝聲此起彼落，招呼著來用餐的客人，也秀出自己包的餃子，直說是真功夫，一點都看不出來已經罹患失智症。文久爺爺與10多名長輩，今天在伊甸基金會的「一日失智食堂」中擔任不老店員，招待、點單、烹煮、收銀樣樣來，要讓用餐的民眾嚐嚐他們的人生智慧及家常滋味。

負責內場大廚的文久爺爺說，他為這次活動製作了水餃及韭菜盒子，連麵也是自己桿的，以前在北方，水餃就是代表順利的意思，過年或是宴客時，都會是重要的一道菜。他後來隨國民政府軍隊來到台灣，在學校任職時，也曾做過餃子給小朋友們吃，對於過往如數家珍。

80歲的靜子奶奶，則擔任外場服務員，負責點菜送餐，雖然動作較慢，但是做起事來有模有樣，彷彿時回到她還在當雜貨店老闆娘般的能幹。靜子奶奶的女兒何小姐還特地前來捧場。

何小姐說，媽媽罹患失智後也有點憂鬱症，不太跟人互動，本來都已經不太認得家人，但在參與伊甸的社區活動之後，現在還會主動跟她說「妳今天穿的衣服很漂亮」，甚至在家還會自己唱歌，病情與心情顯然都變好。

伊甸副執行長林文賓強調，這些長輩雖然失智，但並沒有失能，許多事情還是做得非常好，而隨著台灣從主要撫幼變成撫老的國家，老人照顧的相關議題也變得更重要。他認為除了政府長照政策落實與衛教宣廣外，鼓勵全民參與建置安全守護網、打造高齡友善的環境也刻不容緩。