網路謠傳屏縣地景藝術造價高 觀傳處斥無的放矢

屏東地景藝術節作品之一「圍廬」。（記者羅欣貞攝）

2017-10-19 13:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕網路謠傳屏東地景藝術節裝置藝術作品之一「圍廬」，使用紅色塑膠椅被指造價偏高，屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉今天（19日）嚴正駁斥指控不實，質疑有意投入選舉者故意扭曲，呼籲「請勿以政治污染藝術」！

觀傳處指出，此次屏東地景藝術節活動，縣府邀請藝術團隊在屏東市勝利新村設置10座裝置藝術品，有「線代風華」、「收藏記憶」、「勝利陣線」、「小虎戰隊」、「放空洞」、「築 籬笆」、「邊界變奏曲」、「貓戲」、「盔探世界」等，這些作品都呼應了眷村歷史、文化或環境等議題，「圍廬」只是其中一座。

「圍廬」是藝術工作者陳冠宏的作品，國立台南藝術大學建築藝術研究所畢業的他，擅長建築空間暨家具設計及藝術裝置創作，曾參加第9屆及第11屆威尼期建築雙年展，2012年於義大利舉辦的威尼斯國際傢俱設計競賽中獲得第3名。

「圍廬」的靈感來自於對眷村的印象，孩子們可以家家戶戶串門子，餓了、渴了，哪家的椅子坐下來就可以吃吃喝喝，感覺居民們的感情緊密且團結，於是想創造出一個使人聚集的空間。作品取名為「圍廬」，諧音同「圍爐」，也就是聚集團圓的意思。材料特別選用有喜氣感的紅色塑膠椅凳，大量地排列組構，創作出一個凳塔，內部的小型廣場則可以讓人聚集、休憩或舉辦活動。

黃建嘉表示，藝術創作見仁見智，但需尊重藝術創作者的理念，「圍廬」在地景藝術節裡非常受到遊客喜愛，可見普羅大眾認同這項創作品。而且地景藝術節自10月1日起至明年2月28日止，展出期程長達5個月，每個月並規劃舉辦市集、表演節目、蚊子電影院等活動，除了給予藝術家的費用，還包含展出期間的維護管理、所需人力及文創品等，「全部的錢都花在刀口上」。

他說，更何況，地景藝術節帶動人氣，假日遊客絡繹不絕，還有外地遊客指名專程包遊覽車來參觀，不僅造福周邊商家，遊客甚至規劃在屏東縣境內旅遊，創造出豐富商機。

黃建嘉強調，希望爆料者尊重藝術創作，了解活動的意義，而非無的放矢「看圖說故事」，扭曲事實，屏東難得首次舉辦地景藝術節，請大家共同支持。