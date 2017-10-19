澎湖新公車總站爭議聲中 正式落成啟用

2017-10-19 12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府公共車船管理處馬公總站客運轉運中心，在植草磚綠帶、無障礙設施等爭議聲浪中，今日終於落成啟用，由縣長陳光復、高雄市監理所長冬啟程等人共同主持剪綵儀式，並依循澎湖傳統古禮，拋擲炸棗、麻糬及糖果與民同樂，分享新站落成的啟用與喜悅。

民國104年動工興建的客運轉運中心，斥資8000萬元，雖然今年3月就已完工，但因綠覆率問題遲遲無法取得使用執照，先後開挖柏油路面植樹、植草磚綠帶等方法，都引發外界極大爭議，同時完工後排隊欄杆未符合無障礙設施標準，讓公車總站未啟用就出現一堆問題，好不容易才獲得使用執照，今日擇定吉時舉行落成啟用典禮。

今日啟用儀式，邀請山水國小舞獅及明圓幼兒園太鼓表演揭開序幕，陳光復、冬啟程、議員蔡清續、呂黃春金、蘇陳綉色、立委楊曜助理段湘玲、澎湖國家風景區管理處副處長謝文達及縣府一級主管等人都前往參加，並依循古禮拋擲炸棗等物分享喜氣。

新落成客運轉運中心地下1層為停車場、地上1層為客運站，並設有便利商店，地上2至5層為旅館餐飲部，計有客房46間，已完成委外經營；另外陳光復期勉車管處繼續推動「以客為尊」、「安全至上」、「運輸優質化」等目標，並以近來完成的公車報站系統、澎湖公車APP、結合計畫建置完善多卡通電子票券整合及智慧型站牌，提供更便捷優質的大眾運輸服務。